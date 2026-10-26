Afyonkarahisar'da 265 anne ve anne adayına uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yürütülen NarkoAnne faaliyetleri kapsamında 265 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narko Rehber faaliyetleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda bilgilendirme programı düzenledi.

Programda 265 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, uyuşturucunun zararları ve gençlerin uyuşturucuyla mücadeleye desteğinin önemi anlatıldı. Ayrıca UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verilerek katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı