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Afyonkarahisar’da 143 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi

Afyonkarahisar’da 143 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi
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Afyonkarahisar’da yaklaşık 143 bin öğrenci, Şehit Murat Saraç İlkokulu’nda düzenlenen törenle karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamladı. Vali Vekili Celil Ateşoğlu, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye ederek hayırlı tatiller diledi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 143 bin öğrenci yıl sonu karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kentte 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi yıl sonu karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. Kentte karne töreni Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda yapıldı. Törene Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Ateşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da yaklaşık 143 bin öğrenci ile 11 bin 500 öğretmen bulunduğunu dile getirerek, "Kendinizi kitap okuyarak eğitmeye özen gösterin. Sizlerden istediğimiz bu. Tüm öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından öğrenciler karnelerine protokol üyelerinin elinden aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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