Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen karne töreninde 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Törene katılan yetkililer, öğrencilerin dinlenme zamanı geldiğini vurguladı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen karne töreni ile 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Kentte karne töreni Akçin İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören'de konuşan Sünnetci, kentte 143 bin öğrencinin karnelerini alarak tatile çıktığını kaydederek, "Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize dinlenme vakti. 15 gün sonra tekrar bir arada olacağız" dedi.

Konuşmalarının ardından öğrencilere karneleri protokolü üyeleri tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
