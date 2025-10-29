Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis'ten Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Acil servis ambulansları Türk bayrakları ile süslenerek Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Bolvadin ilçesindeki sağlık çalışanları, vatandaşlardan takdir topladı.
Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu sadece meydanlarda değil kurumlarda da yaşanırken 112 Acil servis ambulansları bugüne özel Türk bayrakları ile süsledi.
Bolvadin ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'nda görev yapan personeller sabah erken saatlerde geldikleri istasyonda mesaiye başlamadan önce ambulansları Türk bayrakları ile süsledi. 29 ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği davranış vatandaşların taktirini topladı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel