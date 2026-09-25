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Afyonkarahisar Çay'da özel eğitim projeleri Kaymakam Türker başkanlığında görüşüldü

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Afyonkarahisar Çay'da özel eğitim projeleri Kaymakam Türker başkanlığında görüşüldü
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Afyonkarahisar Çay'da özel eğitim projeleri, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ele alındı; projelerin kesintisiz süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında değerlendirildi.

Projelerin değerlendirildiği geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Yazı İşleri Müdürü M. Fatih Öner, okul müdürleri ve özel eğitim öğretmenleri katıldı. Toplantıda, özel çocukların eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler masaya yatırıldı.

Özel eğitim öğrencilerine yönelik projelerin kesintisiz devam edeceğini belirten Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, "Geçen yıl özel eğitim öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz başarılı etkinlik ve projelerimiz vardı. Bu eğitim-öğretim döneminde de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kültürel geziler, sinema etkinlikleri, seracılık uygulamaları, müze ziyaretleri ve askeri yemin töreni katılımı gibi dolu dolu bir içerikle bu yılı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz" dedi.

Toplantı, yeni dönemde yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerin takvimlendirilmesi ve fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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