Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası'ndan Ücretsiz Saç ve Sakal Bakımı

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası her ay düzenli şekilde Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireylerin saç ve sakal bakımlarını bu ayda ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Suat Uygur yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı sosyal sorumluluk projemize gönül veren ve destek olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Destek vermek isteyen meslektaşlarımız odamızla iletişime geçebilir. Haydi gelin, güzellik sadece dış görünüşte değil; paylaşmakta, birlikte olmaktadır" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR