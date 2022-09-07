Afyon yerel haberleri... Afyon ekibi yarışmadan ikincilikle döndü Yerel Haberler Afyon haberleri... Burdur'da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar'dan katılan 4. araç sürücüsünden biri 2'ncilik elde etti. Burdur'da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar'dan katılan 4. araç sürücüsünden biri 2'ncilik elde etti. Gerçekleştirilen fuara Afyonkarahisar'ı temsilen Car Team Afyon ekibi katıldı. Afyon ekibi fuara 4 araçla katıldı. Araçlardan birisi 'Türkiye 2. Modifiyeli Güzellik' başarısı elde ederek başarı sağladı. Değerlendirmenin ayrıca araç içerisindeki ses sistemi üzerinden de yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Tragger Burdur Afyon Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Afyon yerel haberleri... Afyon ekibi yarışmadan ikincilikle döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.