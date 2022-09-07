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Afyon yerel haberleri... Afyon ekibi yarışmadan ikincilikle döndü

Yerel Haberler

Afyon yerel haberleri... Afyon ekibi yarışmadan ikincilikle döndü

Afyon haberleri... Burdur'da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar'dan katılan 4. araç sürücüsünden biri 2'ncilik elde etti.

Burdur'da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar'dan katılan 4. araç sürücüsünden biri 2'ncilik elde etti.

Gerçekleştirilen fuara Afyonkarahisar'ı temsilen Car Team Afyon ekibi katıldı. Afyon ekibi fuara 4 araçla katıldı. Araçlardan birisi 'Türkiye 2. Modifiyeli Güzellik' başarısı elde ederek başarı sağladı. Değerlendirmenin ayrıca araç içerisindeki ses sistemi üzerinden de yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Tragger Burdur Afyon Yerel Haberler

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