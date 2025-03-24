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Afyon Lisesi'nden Ramazan'da Dayanışma Örneği

Afyon Lisesi'nden Ramazan'da Dayanışma Örneği
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Afyon Lisesi, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi dağıtma kampanyası düzenledi. Öğrenciler tarafından hazırlanan yardım paketleri, ilgili muhtarlık aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Afyon Lisesi'nde Ramazan ayı münasebeti ile genç kuşaklarda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Ramazan kolisi dağıtma kampanyası düzenlendi.

Afyon lisesi öğrencilerinin temin ettiği temel gıda maddeleri yine öğrenciler tarafından ayrı ayrı ve özenle paketlendikten sonra Dairecep mahallesi muhtarlığına taşındı. Mahalle Muhtarı Ömer Ortaç tarafından tespit edilen ve muhtarlığa davet edilen ihtiyaç sahibi ailelere bizzat öğrenciler tarafından yardım paketleri ulaştırılırken, Ramazan ayının bereket ve paylaşma iklimi öğrenciler tarafından bir kere daha hissedilmiş oldu. Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, yardım programı ve düzenini gerçekleştiren, din kültürü ve ahlak bir öğretmenleri Arif Okumuş, Fatma Türk ve İbrahim Hukuk'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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