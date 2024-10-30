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Afyon Lisesi 1993 Mezunları, 31 Yıl Sonra Buluştu

Afyon Lisesi 1993 Mezunları, 31 Yıl Sonra Buluştu
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Afyon Lisesi'nin 1993 yılı mezunları, 31 yıl sonra okulda bir araya geldi. Mezunlar, okul müzesini gezerek geçmişi yad etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Afyon Lisesi'nin 1993 yılı mezunları, eğitim gördükleri okul sıralarında 31 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Buluşmaya kent içinden ve dışından gelerek katılan mezunlar, program doğrultusunda ilk olarak sabah saatlerinde Afyon Lisesi'nde toplandı ve okul bahçesinde İstiklal Marşı söylediler. Daha sonra Okul Müdürü Ramazan Kalkan, 93 mezunlarına Afyon Lisesi Müzesini gezdirerek okulun tarihi, liseden mezun olan ünlü şahsiyetler ve yıllar içerisinde kullanılan eğitim materyalleri hakkında bilgi verdi.

Sonrasında bir sınıfta toplanan eski mezunlar, burada Kalkan'a çiçekle birlikte mezun oldukları dönem üniversite sınavlarındaki başarılarını haberleştiren 25 Ağustos 1993 tarihli gazete küpürünü takdim ettiler.

Afyon Liseli olmaktan ve bunu söylemekten her zaman mutluluk duyduklarını belirten mezunlar, okul sıralarına yıllar sonra tekrar oturup hatıra fotoğrafları çektirdi, hatıralarını ve arkadaşlıklarını yeniden canlandırdılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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