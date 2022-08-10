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Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'da görev yapan sivil eğitim uçağı, Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine düştü. Uçağın içindeki 2 kişi hastaneye kaldırılırken, valilikten yapılan açıklamada "Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır." denildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Konu hakkında Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır." denildi.

Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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