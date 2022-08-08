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Afyon haberi! Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı

Afyon haberi! Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı

Afyon haberleri: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Malul Gazi Bilal Balık, son yolculuğuna uğurlandı.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Malul Gazi Bilal Balık, son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde bağlı Karacaören beldesi nüfusuna kayıtlı Malül Gazi P. Uzm. Çvş. Bilal Balık, bir süredir tedavi gördüğü AFSÜ Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 10 Nisan 1996 Tarihinde Kuzey Irak'ta Gazi olan Balık'ın cenaze törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutan Vekili İkmal Kıdemli Albay Mustafa Korkmaz, Çay Kaymakam Vekili Murat Demirbilek, Aile Sosyal Politikalar Müdür Vekili Veysi Demir, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Çay Yerel Haberler

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