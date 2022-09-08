Afyon haber! Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün göreve başladı Yerel Haberler Afyon haberi: Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün göreve başladı. Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün göreve başladı. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya'nın Selçuklu ilçesine atandı. Sandıklı Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Sülün'de ilçedeki görevine başladı. Hükümet Konağı binasına gelen Sülün, görevinin kendisine ve ilçeye hayırlar getirmesini diledi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Sülün Karahisar Konya Sülün Yerel Haberler

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