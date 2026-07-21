Vatandaşların anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yangın riskinin önemli ölçüde arttığı belirtilerek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, doğal kaynakların korunması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması için hasat sırasında gerekli tüm tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle ormanlık alanlara komşu tarım arazilerinde çalışan üreticilerin anız ve hasat artıklarını kesinlikle yakmaması gerektiği vurgulanırken, biçerdöver ve diğer tarım makinelerinin bakımının eksiksiz yapılması, egzoz sistemi, elektrik tesisatı ve yangın söndürme ekipmanlarının hasat öncesinde kontrol edilmesi istendi.

Ormanlık alanlara yakın tarlalarda hasat yapılırken dolu su tankeri ile yeterli sayıda yangın söndürme tüpünün hazır bulundurulmasının olası yangınlara ilk müdahale açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde daha dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Yangın veya duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istenen açıklamada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hasat döneminde anız yangınlarının önlenmesi ve güvenli hasat uygulamalarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı