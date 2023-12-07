Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: Yerinde dönüşümle Afşin'i ayağa kaldırıyoruz

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yerinde dönüşüm projesi sayesinde vatandaşların devlet imkanlarından yararlandığını ve yeni sağlam yuvalara kavuştuğunu belirtti. Güven, Kahramanmaraş'ı tekrar ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yerinde dönüşümle vatandaşların hem devlet imkanlarından yararlandıklarını, hem de kalıcı ve depreme dayanıklı sağlam yeni yuvalarına kavuştuklarını belirtti.

"Kahramanmaraş olarak düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız" diyen Güven, Afşin'deki temel atma töreninde vatandaşların yerinde dönüşüm projesi sayesinde hem devlet imkanlarından yararlandıklarını, hem de kalıcı ve depreme dayanıklı sağlam yeni yuvalarına kavuştuklarını belirtti.

Güven; "Belediye olarak biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Başvuruları hızla işleme alıyor ve Afşin'i tekrardan ayağa kaldırıyoruz." diyerek sözlerine devam etti. Vatandaşlarımızı da bir an evvel, yerinde dönüşüm projesiyle Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ