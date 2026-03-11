AFSİAD üyeleri iftarda bir araya geldi

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) olarak her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda AFSİAD geleneksel iftar yemeği programı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Termal bir otelde düzenlenen iftar programına ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve AFSİAD Kurucu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO TOBB Delegesi üyesi Adnan Demirel, ATSO Sayman Üyesi Bekir Bayana, AFSİAD önceki dönem Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, AFSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve AFSİAD üyesi iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası Ezan ile birlikte oruçlar açıldı.

Programın açılışında konuşan AFSİAD Başkanı Kadir Sayın, AFSİAD üyelerine ve davetlilere teşekkür ederek, 35 yılı geride bırakan AFSİAD için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. AFSİAD ailesinin birlikte hareket etmesinin önemine değinen Sayın, AFSİAD Federasyonu bünyesinde yer alan kurucu dernekler ve bu derneklerin üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar ile dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini ifade etti.

AFSİAD'ın geçmişten bugüne güçlü bir yapı oluşturduğunu belirten Sayın, derneğin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini dile getirdi. Sayın, "Bu gücü ve birlik beraberliği her alanda yaşatmamız gerekiyor. Siz değerli üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve organizasyonlarla AFSİAD'ı daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. AFSİAD'ın 35 yıllık birikimini daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı