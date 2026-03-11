Haberler

AFSİAD üyeleri iftarda bir araya geldi

AFSİAD üyeleri iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) olarak her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda AFSİAD geleneksel iftar yemeği programı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) olarak her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda AFSİAD geleneksel iftar yemeği programı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Termal bir otelde düzenlenen iftar programına ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve AFSİAD Kurucu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO TOBB Delegesi üyesi Adnan Demirel, ATSO Sayman Üyesi Bekir Bayana, AFSİAD önceki dönem Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, AFSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve AFSİAD üyesi iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası Ezan ile birlikte oruçlar açıldı.

Programın açılışında konuşan AFSİAD Başkanı Kadir Sayın, AFSİAD üyelerine ve davetlilere teşekkür ederek, 35 yılı geride bırakan AFSİAD için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. AFSİAD ailesinin birlikte hareket etmesinin önemine değinen Sayın, AFSİAD Federasyonu bünyesinde yer alan kurucu dernekler ve bu derneklerin üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar ile dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini ifade etti.

AFSİAD'ın geçmişten bugüne güçlü bir yapı oluşturduğunu belirten Sayın, derneğin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini dile getirdi. Sayın, "Bu gücü ve birlik beraberliği her alanda yaşatmamız gerekiyor. Siz değerli üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve organizasyonlarla AFSİAD'ı daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. AFSİAD'ın 35 yıllık birikimini daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler

Malatya'ya konuşlandırılıyor! İlk görüntüler geldi
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular