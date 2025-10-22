Afrodisias Antik Kentinde Çevre Farkındalığı Etkinliği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'ni ziyaret eden vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından çevre ve doğa konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Geyre bölgesinde bulunan Afrodisias Antik Kentinde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Faaliyette ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı bilgilendirme yapıldı. Afrodisias Antik Kentini ziyarete gelen çocuklara ise resimli balon dağıtıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, çalışmaların süreceği öğrenildi. - AYDIN