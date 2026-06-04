Afrikalı üniversitelilerin favori yemekleri: Yaprak dolması ve mercimek çorbası

Amasya'da üniversite eğitimi alan Afrikalı öğrenciler mutfağa girip ülkelerine özgü yemeklerden yaptı. Hünerlerini konuşturan öğrenciler, Türk yemeklerine hayran çıktı. Lezzet elçilerinin en sevdiği favori yemekler ise yaprak dolması ve mercimek çorbası.

Ekvator Ginesi vatandaşı 9 öğrenci yemekler hazırladı

Amasya Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika ülkesi Ekvator Ginesi vatandaşı 9 öğrenci, aşçılık programı mutfağında ülkelerine özgü geleneksel yemekleri hazırlayarak sunum yaptı. Afrikalı lezzet elçileri, pilav ve fıstık soslu tavuk kanatın yanı sıra 'bunuelos con azucar' ile 'mantecado' adlı tatlıları elleriyle hazırladı.

Mercimek çorbası tutkunu çıktı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu pazarlama programı öğrencisi Ana Micaela Menajal Abegue yaprak dolması, dış ticaret programı öğrencisi Maria del Carmen Mangue ise mercimek çorbası tutkunu çıktı.

"Türk yemekleri çok güzel"

Müzik eşliğinde yemekler hazırlarken Türk mutfağının etkisiyle kilo aldığını anlatan Ana Micaela Menajal Abegue, "Türk yemekleri çok güzel. Onları yiyerek kilo aldım. En sevdiğim yemek yaprak dolması. Türkleri çok seviyorum. Saygılılar. Türkçeyi öğrenmekte kolay" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı