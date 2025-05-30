Afrika Kültürü, Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor

Afrika Kültürü, Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Afrika Ülkeleri Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yılı ve Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen Afrika kültür sergisi, ziyaretçileri kıtanın tarihi, estetik zenginliği ve kültürel mirasıyla buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Afrika Ülkeleri Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yılı ve Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen Afrika kültür sergisi, ziyaretçileri kıtanın tarihi, estetik zenginliği ve kültürel mirasıyla buluşturuyor.

Afrika Ülkeleri Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yıldönümü ve her yıl 25 Mayıs'ta kutlanan Afrika Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Afrika kültür sergisi, ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sergide Afrika'ya özgü geleneksel kıyafetler, el sanatları, takılar, fotoğraflar ve kültürel objeler yer alıyor. Katılımcı ülkelere ait stantlarda, ziyaretçiler kıtanın kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sergi, 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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