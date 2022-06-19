Malatya'daki geri gönderme merkezinde bulunan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, uçakla ülkesine gönderildi. Salı gününe kadar 908 Afgan'ın daha ülkesine gönderileceği bildirildi.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi çalışmaları devam ediyor. Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, bugün uçakla ülkelerine gönderildi. Malatya Havalimanı'ndaki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenler, jandarma ve polisin aldığı güvenlik önlemleri altında pistte bekleyen Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirildi.

Malatya Geri Gönderme Merkezi'nden, 21 Haziran Salı gününe kadar düzenlenecek olan 4 charter uçuş ile toplam 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkesine gönderilecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bu yılın ilk 5 ayında toplam 23 bin 206 Afganistan uyruklu göçmen, charter ve tarifeli seferlerle ülkelerine gönderildi. 2022 yılının ilk 5 ayında sınır dışı edilen toplam göçmen sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 41 bin 431 olarak bildirildi.

ANKA / Yerel