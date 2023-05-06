Afetlerden korunmak amacıyla 'afat kurbanı' kesildi

Afetlerden korunmak amacıyla Samsun'un Havza ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde 'afat kurbanı' kesildi.

Belalan Mahallesi'nde düzenlenen afat kurbanı programında okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri davetlilere ikram edildi. Program hakkında açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ziyanur Soylu, "Geleneksel olarak her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bu yıl bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Cenabı Mevla'm kesilen bu kurbanları dergahında kabul etsin. Tüm ilçemize bol, bereketli bir yıl nasip etsin" diye konuştu.

Düzenlenen programa ayrıca CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, çevre mahallelerin muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN