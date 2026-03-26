Psikososyal destek hizmetleri koordinasyon toplantısında ele alındı

Afet ve acil durumlarda vatandaşlara sunulan psikososyal destek hizmetlerinin ele alındığı koordinasyon toplantısında, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, müdahale süreçleri ve saha uygulamalarında karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti Koordinasyon Toplantısı, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, afet ve acil durumlarda yürütülen psikososyal destek çalışmalarının mevcut durumu gözden geçirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, afet öncesi hazırlık çalışmaları, afet anı müdahale süreçleri ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri kapsamında sunulan psikososyal destek hizmetleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Saha çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda, hizmetlerin daha etkin sunulmasına yönelik başlıklar üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı