AFAD Kayseri'nin acı günü

Kayseri ilinde AFAD Müdürlüğü'nde görevli arama ve kurtarma teknisyeni Metehan Gülsever, 54 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gülsever'in vefatı, ailesi ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü'nde görevli arama ve kurtarma teknisyeni Metehan Gülsever yaşamını yitirdi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nde yıllardır arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Metehan Gülsever, 54 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Gülsever'in hayatını kaybetmesi sevenlerini ve AFAd İl Müdürlüğü personelini yasa boğdu.

Merhum Gülsever'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

