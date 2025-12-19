Haberler

AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı

AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, vatandaşları kurumun afet ve risklere karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla Park Afyon AVM'de stant açtı. AFAD'ın 16. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'ya da ziyarette bulunuldu.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personelleri açtıkları stant ile kurumun çalışmalarını vatandaşlara anlattı.

Afad personelleri tarafından Park Afyon AVM'de açılan stant ile vatandaşlara kurumun afet ve risklere karşı yaptıkları çalışmalar anlatıldı. Dağıtılan broşürler ile vatandaşlar ayrıca kurumun faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.

Kurum yetkilileri ayrıca AFAD'ın kuruluş 16.'ncı yıldönümü çerçevesinde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title