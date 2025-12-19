AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, vatandaşları kurumun afet ve risklere karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla Park Afyon AVM'de stant açtı. AFAD'ın 16. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'ya da ziyarette bulunuldu.
Afad personelleri tarafından Park Afyon AVM'de açılan stant ile vatandaşlara kurumun afet ve risklere karşı yaptıkları çalışmalar anlatıldı. Dağıtılan broşürler ile vatandaşlar ayrıca kurumun faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.
Kurum yetkilileri ayrıca AFAD'ın kuruluş 16.'ncı yıldönümü çerçevesinde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR
