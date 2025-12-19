AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personelleri açtıkları stant ile kurumun çalışmalarını vatandaşlara anlattı.

Afad personelleri tarafından Park Afyon AVM'de açılan stant ile vatandaşlara kurumun afet ve risklere karşı yaptıkları çalışmalar anlatıldı. Dağıtılan broşürler ile vatandaşlar ayrıca kurumun faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.

Kurum yetkilileri ayrıca AFAD'ın kuruluş 16.'ncı yıldönümü çerçevesinde Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti.