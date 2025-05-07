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AFAD, KYK Yurtlarındaki Öğrencileri Bilgilendirdi

AFAD, KYK Yurtlarındaki Öğrencileri Bilgilendirdi
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Adıyaman'daki KYK yurtlarında kalan öğrencilere, AFAD tarafından deprem ve yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili eğitim semineri verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 2025 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilere AFAD'ın tanıtımı yapıldı.

Adıyaman Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilere 2025 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Yurtların konferans salonunda verilen eğitim seminerine öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere, deprem esnasında yapılması gerekenler, yangına karşı müdahale gibi konular hakkında bilgi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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