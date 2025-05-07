AFAD, KYK Yurtlarındaki Öğrencileri Bilgilendirdi

Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilere AFAD'ın tanıtımı yapıldı.

Adıyaman Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilere 2025 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Yurtların konferans salonunda verilen eğitim seminerine öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere, deprem esnasında yapılması gerekenler, yangına karşı müdahale gibi konular hakkında bilgi verildi. - ADIYAMAN