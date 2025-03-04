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AFAD, Deprem Haftası Kapsamında Bilgilendirme Standı Kurdu

AFAD, Deprem Haftası Kapsamında Bilgilendirme Standı Kurdu
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Muğla İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında halkı bilgilendirerek deprem bilinci oluşturmak amacıyla Sınırsızlık Meydanı'nda stand kurdu. Dağıtılan broşürler ile depremler hakkında eğitim verildi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bilgilendirme standı kurdu.

Kurulan stantta, halkın deprem bilincini öğrenmesi ve afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla broşürler dağıtıldı. AFAD depremleri, depremin anında yapılması gerekenler, güvenli toplanma alanları ve afet çanta hazırlığı gibi saklanan bilgilendirmelerde bulunuyordu. Muğla İl AFAD Müdürlüğü, deprem bilgisini artırdığını ve toplumun afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak adına eğitim ve bilgilendirmenin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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