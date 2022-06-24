Zonguldak'ta Milli Eğitim Müdürlüğü personeline AFAD eğitim semineri verildi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği personeli, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) eğitim seminerine katıldı.

Acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) bünyesinde kurulan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği personeli, eğitimlerini sürdürüyor.

Zonguldak AFAD eğitmenleri tarafından Borsa İstanbul Anadolu Lisesi binasında afet farkındalık, kurtarma araçları ve kurtarmada kullanılan araç ve gereç tanıtımı, hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve psikososyal destek, tahliye ve tahliye türleri, çadır kurma, ipler ve düğümler, hasta ve yaralı taşıma uygulamaları, kanyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerle il merkezi ve ilçelerden gelen personeli afet ve benzeri durumlar karşısında ekip üyelerinin birlikte hareket ederek aynı hedefe odaklanmaları amaçlanırken, ekip ile AFAD personeli arasındaki birliktelik ve koordinasyon da artırıldı.

Eğitimler ve tatbikatların periyodik olarak yapılacağı öğrenildi.