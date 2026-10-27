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AFAD Beytüşşebap'ta selzedeler için 30 ailelik konteyner kent kurdu

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AFAD Beytüşşebap'ta selzedeler için 30 ailelik konteyner kent kurdu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde AFAD, selden zarar gören aileler için konteyner kent kurdu. Selden zarar gören 39 aile için harekete geçilirken ilçeye getirilen konteynerler 30 aile için yerlerine bırakıldı ve kış öncesi yeni yaşam alanı hazırlanıyor.

Şırnak'ta Afad, selden zarar görenler için konteyner kent kurdu. 30 aile için devlet kış gelmeden çalışmalara başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz aylarda şiddetli yağış sonrası selden zarar gören 39 aile için yetkililer harekete geçti. Şırnak Valiliği, AFAD ve Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçe ve köylerinde zarar gören aileler için konteyner kent kurdu. 30 aile için ilçeye getirilen konteynerler yerlerine bırakıldı. İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Öztürk ve İlçe Emniyet Amiri konteynerlerde incelemelerde bulundu. Kış aylarının sert geçtiği ilçede vatandaşların mağdur olmamaları için yeni bir yaşam alanı hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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