AFAD Başkanı: Afet Yönetiminde 1999 Milat Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 150 binin üzerinde kameraya bağlanabiliyoruz. Bu merkezimizde 38 İHA'ya ve 100 civarında uyduya bağlanabiliyoruz" dedi.

Afad Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Pehlivan, 1999 depreminin Türkiye'nin afet yönetiminde bir milat olduğunu belirterek, AFAD bünyesindeki arama kurtarma personeli sayısının 175 bine, AFAD gönüllüsü sayısının ise 1 milyon 650 bine ulaştığını ifade etti.

"1999 yılı adeta bir milat oldu"

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Türkiye'nin afet yönetimi anlayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"1999 yılı adeta bir milat oldu. Özellikle deprem ve afet yönetimi konusunda yeniden bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini, yasal düzenlemelerin, kurumsal kapasitelerin ve kurumsal yapıların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koydu. Bu minvalde de birtakım adımlar atıldı. Bilimsel çalışmalar yapıldı, toplantılar gerçekleşti. 2004 yılında Deprem Şurası toplandı. Burada işin teorik, pratik ve uygulama boyutuyla, çok detaylı değerlendirmeler yapıldı. Bunların birisi ise şehirlerin dirençli halde getirilmesinin yolu olarak, yapıların sağlıklı bir şekilde ve çağın gerektirdiği teknolojilere ve imkanlara göre uygun şekilde yapılması gerektiği hareketiyle yapı denetimine ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. O yıllarda yüzde 5 nispetinde deprem sigortası yaptıranlar varken bu zorunlu hale getirildi. Doğal Afetler Sigortası zorunlu hale getirildi ve bugün itibariyle de yüzde 7-8'lere çıkmış durumda."

"AFAD kurulduğunda 300 civarında bir personel varken bugün 11 bine yaklaşan personeli oldu"

AFAD bünyesindeki arama kurtarma personeli sayısının 175 bine ulaştığını aktaran AFAD Başkanı Pehlivan, "AFAD kurulduğunda 300 civarında bir personel varken bugün 11 bine yaklaşan personeli oldu. Başkanlık, başkan yardımcılığı, genel müdürlük ve en son 22 daire başkanı olmak üzere kurumsal yapısını tekamül ettirdik. O yıllarda 100'lerle ifade edilen arama kurtarma personel sayısı arttırılarak, şu an itibariyle 175 bin rakamına ulaştı. 5 bini kendi kadrolu personeli olmak üzere bu rakamlara ulaştık. Çalışma gruplarımız veya afet grubu olarak ifade ettiğimiz 175 bin rakamı içerisinde emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve ilgili bütün bakanlıklar tarafından donatıldı. Ekipler afet anında AFAD'ın koordinasyonunda görev alacak hale getirildi" ifadelerini kullandı.

"Afet konusunda üniversitelerimizde farkındalığın arttırılması için adımlar atıldı"

AFAD Başkanı Pehlivan, 208 üniversitede öğrencilere afetlere karşı farkındalık eğitimlerinin verildiğini söyleyerek, "İçişleri Bakanımız ve YÖK Başkanımızın imzaladığı bir protokol ile 208 üniversiteyi dahil ettiğimiz bir protokol yaptık. Burada da afet konusunda üniversitelerimizde farkındalığın arttırılması için eğitim faaliyetlerinin yapılması, tatbikatların yapılması, projelerin geliştirilmesiyle ilgili adımlar atıldı" diye konuştu.

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 150 binin üzerinde kameraya bağlanabiliyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 38 İHA'ya ve 100 civarında uyduya bağlanabildiklerini vurgulayan AFAD Başkanı Pehlivan, "Araç ve gereç potansiyelimiz arttırıldı. Şu anda bin 300'ün üzerinde ama bizim bir özelliğimizde koordinasyon olduğu için burada 155 bin iş makinesi ve diğer makinelerin kaydı mevcut. 55 bini özel sektör olmak üzere 87 bin araca takip sistemimiz var. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 150 binin üzerinde kameraya bağlanabiliyoruz. Bu merkezimizde 38 İHA'ya ve 100 civarında uyduya bağlanabiliyoruz. Meteoroloji haritalarımız, canlı deprem haritalarımız, çığ ve diğer risk haritalarımız burada mevcut. Bütün bunlar hem hazırlık safhasıyla hem de sonrasıyla birlikte Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) dediğimiz bir sisteme de kayıtlı" şeklinde konuştu.

"75 civarındaki arama kurtarma ekipmanının vaktiyle ithal ederken şu anda 58'ini yerli ve milli hale getirmiş durumdayız"

AFAD'ın arama ve kurtarma ekipmanlarında yerlileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Pehlivan, "166 dronumuzun, 106'sı temel özellikli ve 600 dron pilotumuz mevcut. Yerlileştirme ve millileştirme süreçlerimiz kapsamında 75 civarındaki arama kurtarma ekipmanının vaktiyle ithal ederken şu anda 58'ini yerli ve milli hale getirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Gönüllülükle ilgili kayıtlarda ise 1 milyon 650 bin civarına ulaşmış durumdayız"

Pehlivan, AFAD gönüllülüğüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatarak, "Yıllar içerisindeki en önemli konuların birisi de gönüllülükle ilgili çalışmalarımızdır. Gönüllülükle ilgili kayıtlarda ise 1 milyon 650 bin civarına ulaşmış durumdayız. Bu da vatandaşlarımızın afetlere olan ilgisini gösteriyor. Bunlar içerisinde 286 binine temel AFAD gönüllüsü diyoruz, online eğitimlerini aldı. 90 bini ise birebir eğitimlerini aldı ve sertifikalı AFAD gönüllüsü oldu. Gönüllülüğü daha sistematik hale getirmek anlamında sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık olarak 21 bin kişiyi de akredite etmiş durumdayız" değerlendirmesinde bulundu

"455 bin konut, işyerleri dahil olmak üzere tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşın etkilendiğini aktaran Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın himayalerinde 6 Şubat sonrası yaptığımız çalışmalar kapsamında dünyanın en hızlı ve en etkin iyileştirme projesi uygulandı. Böyle büyük bir tablo karşısında 3 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içerisinde 455 bin konut ve işyerleri dahil olmak üzere tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu da aslında şehirlerimizi dirençli hale getirmenin bir yolu. Afet sonrası atılan her adım, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasının yanı sıra gelecekte daha dirençli şehirler oluşturulmasına yönelik bir adımdır. 6 Şubat çok büyük bir felaketti. Toplamda 14 milyon vatandaşımız etkilendi ve devletimiz hızlı bir reaksiyon aldı" şeklinde konuştu.

"En büyük duamız elbette ki afetlerin yaşanmaması"

Pehlivan, hem kurumlar hem de vatandaşlar olarak afetlere karşı daha bilinçli ve duyarlı olunması gerektiğini hatırlatarak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu tür yıl dönümlerinde acılarımız taze, yüreğimizde yaşıyoruz. Hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz, unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bununla birlikte şunu ifade ediyoruz; hem hatırlayalım, unutmayalım, hem de hazırlıklı olalım. Kurum kuruluşlar olarak ve bizatihi vatandaşlar olarak. Duyarlılık derecemizi, bilgi ve bilinç düzeyimizi daha da artırmamız gerektiğini bu vesileyle vurguluyoruz. En büyük duamız elbette ki afetlerin yaşanmaması."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı