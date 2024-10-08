AFAD Akredite Ekipler Kampı Başarıyla Tamamlandı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 17 il ve 52 Sivil Toplum Kuruluşu'nun katılımıyla düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Kampı, Diyarbakır'da gerçekleştirildi. 771 personelin yer aldığı kamp, birlikte güçlenme mesajıyla tamamlandı.
Afad Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı; 17 il, 52 Sivil Toplum Kuruluşu, 771 personelin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.
3 gün süren kamp, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kıral Kızı Barajı yanındaki gençlik kampında yapıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "4-5-6 Ekim tarihleri arasında AFAD Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı ilçemizde bulunan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampında gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz" dedi. - DİYARBAKIR