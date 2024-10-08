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AFAD Akredite Ekipler Kampı Başarıyla Tamamlandı

AFAD Akredite Ekipler Kampı Başarıyla Tamamlandı
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 17 il ve 52 Sivil Toplum Kuruluşu'nun katılımıyla düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Kampı, Diyarbakır'da gerçekleştirildi. 771 personelin yer aldığı kamp, birlikte güçlenme mesajıyla tamamlandı.

Afad Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı; 17 il, 52 Sivil Toplum Kuruluşu, 771 personelin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

3 gün süren kamp, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kıral Kızı Barajı yanındaki gençlik kampında yapıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "4-5-6 Ekim tarihleri arasında AFAD Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı ilçemizde bulunan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampında gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Yerel Yönetim Sivil Toplum Politika Yerel Yaşam AFAD

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