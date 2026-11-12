AFAD, Adıyaman'daki KYK yurtlarında kalan öğrenci ve personele afet eğitimi verdi

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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, kentte bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası tahliye süreçleri ve toplanma alanlarının önemi hakkında bilgi verildi.

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması ve vatandaşların yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Eğitimde, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığına dikkat çekilerek, farkındalık çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı