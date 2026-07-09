Haberler

ADÜ Hayvan Hastanesi'nde online randevu dönemi başladı

ADÜ Hayvan Hastanesi'nde online randevu dönemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi, online randevu sistemini hizmete açtı. Yeni sistemle muayene ve işlemler için internet üzerinden randevu alınabilecek, bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nde online randevu sistemi hizmete açıldı. Yeni uygulamayla muayene ve diğer işlemler için internet üzerinden randevu oluşturabilecek.

ADÜ Veteriner Fakültesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile kabul süreçlerinin daha planlı yürütülmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Geçiş süreci boyunca randevusuz kabul bir süre daha devam edecek. Ancak hastaneye başvuran randevular öncelikli olarak değerlendirilirken, randevusuz başvurular ise klinik yoğunluğuna göre sıraya alınacak.

Öte yandan, hastane bünyesinde hizmet veren WhatsApp ve Destek Hattı üzerinden de randevu ve başvuru sürecine ilişkin bilgi alınabileceği ifade edildi. Ayrıca hastanede gerçekleştirilen radyografi ve tomografi görüntüleme kayıtlarına da sistem üzerinden erişim sağlanabileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

Şiddetli yağışlar sele yol açtı: 39 kişi hayatını kaybetti
Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

Bir ay sonra düğünü vardı, başına geleni anlayınca yığıldı kaldı

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek