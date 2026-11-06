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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık çalışması yaptı

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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık çalışması yaptı
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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına dikkat çekmek için bilgilendirme etkinliği düzenledi. Genç hekim adayları, organ bağışının yaşam kurtarıcı rolü ve bağış süreci hakkında bilgi vererek farkındalığı artırmayı amaçladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Genç hekim adayları, organ bağışının yaşam kurtarıcı rolü ve bağış süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunarak organ bağışına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağladı.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencileri, organ bağışının insan hayatındaki önemini gündeme taşıdı. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler, organ bağışı ve organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yürüttü.

Organ bağışının hayat kurtaran rolüne dikkat çekildi

Etkinlik kapsamında organ bağışının önemi, organ naklinin hastalara yeniden yaşam şansı sunan rolü ve organ bağışı sürecinin nasıl işlediği hakkında bilgiler paylaşıldı. Organ bağışının yalnızca bireysel bir karar olmadığı, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da önemli bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, organ bağışı konusunda toplumda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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