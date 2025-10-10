ADÜ Rektörü Kent, Yükseköğretim Kurulu 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 9 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

ADÜ'yü temsilen törene Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'in yanı sıra Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmiye Aksu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sultan Keleş, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yasemin Özkan ve öğrenciler katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk savunma sanayisinde elde edilen başarıların, üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekerek, yükseköğretimin ülkemizin stratejik gelişiminde kritik rol üstlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Özvar ayrıca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek, üniversitelerin bilginin yanı sıra vicdanın da rehberliğinde yol alması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada, yükseköğretimde son 20 yılda kaydedilen gelişmeleri aktararak, üniversite sayısından akademik kadroya, yurt kapasitesinden burs ve kredi imkanlarına kadar birçok alanda gerçekleştirilen reformları paylaştı.

Konuşmaların ardından, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma, proje ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından verilen "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, ödül takdiminin ardından sona erdi. - AYDIN