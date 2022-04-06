ADÜ Rektörü Aldemir, Tıp Fakültesi yönetimini makamında kabul etti - Haberler

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ADÜ Rektörü Aldemir, Tıp Fakültesi yönetimini makamında kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Rektörü Aldemir, Tıp Fakültesi yönetimini makamında kabul etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tıp Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Ayhan Aköz ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman'ı makamında kabul etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tıp Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Ayhan Aköz ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman'ı makamında kabul etti.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifaden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Prof. Dr. Ayhan Aköz ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman'a yeni görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, Tıp Fakültesi yönetimini makamında kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tıp Fakültesi, Ali Duman, Selçuk, Aydın, Yerel, Haberler

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