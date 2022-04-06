ADÜ Rektörü Aldemir, Tıp Fakültesi yönetimini makamında kabul etti

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tıp Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Ayhan Aköz ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman'ı makamında kabul etti.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifaden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Prof. Dr. Ayhan Aköz ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman'a yeni görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

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