ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi - Haberler

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ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim MYO Öğretim Görevlisi Şef Mehmet Taş, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 1.'si düzenlenen Lezzet Sokakta Şenliklerinde Coğrafi İşaretli Ürünler ve Ürün Tasarımı 'Aydın Örneği' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim MYO Öğretim Görevlisi Şef Mehmet Taş, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 1.'si düzenlenen Lezzet Sokakta Şenliklerinde Coğrafi İşaretli Ürünler ve Ürün Tasarımı 'Aydın Örneği' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Safranbolu Eski Çarşı Karabük Üniversitesi Uygulama ve Konukevi'nde gerçekleşen söyleşide Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, Türk yemeklerinin dünya restoranlarındai etkin olarak yer alması konusunda da düşüncelerini paylaştı. Söyleşi, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Söyleşinin ardından Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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