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ADÜ Konservatuvar, Geleneksel Türk Müziği Bölümü özel yetenek sınavları başladı

Yerel Haberler

ADÜ Konservatuvar, Geleneksel Türk Müziği Bölümü özel yetenek sınavları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü özel yetenek sınavları başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü özel yetenek sınavları başladı.

Yoğun bir başvurunun ardından gerçekleştirilen sınavların yedi gün boyunca süreceğini belirten Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, "Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 29 Kasım 2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla açıldı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başlayan bölümümüzün temel hedefleri; ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip öğrenciler yetiştirmek. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dilerim" dedi.

Devlet Konservatuarının ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirmek üzere çalışmalar yürüttüğünü belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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