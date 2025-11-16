Haberler

ADÜ Hastanesi'nde Diyabetli Çocuklar İçin Moral Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, diyabetli çocuklar ve aileleri için bilgilendirici bir etkinlik düzenleyerek, hastalığın yönetimi ve teknolojinin tedaviye katkılarını ele aldı. Etkinlikte, çocuklar keyifli anlar yaşarken aileler de eğitim aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik hem bilgilendirici hem de moral veren bir etkinlik düzenledi. Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından organize edilen programda, hastalığın doğru yönetimi ve teknolojinin tedaviye katkıları ele alındı.

Etkinliğin açılışını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Ünüvar yaptı. Prof. Dr. Ünüvar, son yıllarda hızla gelişen teknolojilerin diyabet tedavisinde önemli kolaylıklar sağladığını, bilimsel ilerlemelerin hastaların yaşam kalitesini artırdığını hatırlatarak farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Anık, diyabet yönetiminde teknolojinin rolünü anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle glikoz sensörlerinin kullanımına ilişkin pratik bilgilerin paylaşıldığı sunumda aileler sıkça merak edilen konulara yanıt buldu.

Eğitim bölümünün ardından düzenlenen sosyal etkinliklerde çocuklar şarkılar söyleyip dans ederken, sihirbaz gösterisi ve köpük şovuyla keyifli anlar yaşadı. Masa oyunları ve çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen programda çocuklara diyabetik ara öğünler ikram edildi. Aileler hem aldıkları eğitimin hem de çocuklarının neşeli bir gün geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.