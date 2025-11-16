ADÜ Hastanesi'nde Diyabetli Çocuklar İçin Moral Etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik hem bilgilendirici hem de moral veren bir etkinlik düzenledi. Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından organize edilen programda, hastalığın doğru yönetimi ve teknolojinin tedaviye katkıları ele alındı.

Etkinliğin açılışını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Ünüvar yaptı. Prof. Dr. Ünüvar, son yıllarda hızla gelişen teknolojilerin diyabet tedavisinde önemli kolaylıklar sağladığını, bilimsel ilerlemelerin hastaların yaşam kalitesini artırdığını hatırlatarak farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Anık, diyabet yönetiminde teknolojinin rolünü anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle glikoz sensörlerinin kullanımına ilişkin pratik bilgilerin paylaşıldığı sunumda aileler sıkça merak edilen konulara yanıt buldu.

Eğitim bölümünün ardından düzenlenen sosyal etkinliklerde çocuklar şarkılar söyleyip dans ederken, sihirbaz gösterisi ve köpük şovuyla keyifli anlar yaşadı. Masa oyunları ve çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen programda çocuklara diyabetik ara öğünler ikram edildi. Aileler hem aldıkları eğitimin hem de çocuklarının neşeli bir gün geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. - AYDIN