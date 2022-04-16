ADÜ'de 'Geleneksel Halk Bilimi Günleri III Paneli' gerçekleşti

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 'Geleneksel Halk Bilimi Günleri III' konu başlıklı panel gerçekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'ndaki etkinliğe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Işık, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Caner Işık, geleneksel hale gelen III. Halk Bilim Günlerinin önemine değindi. Bir milletin asli değerlerinin kaynağı olan halk kültürünün önemini vurgulayan Prof. Dr. Caner Işık, öğrencilerin; köylere ve mezralara giderek yapmış oldukları derlemelerden seçmelerle bu panelin ortaya çıktığını ifade etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk bilim doktorantı Bircan Kayacan'ın 1. oturumu başlattığı panelde, Fatih Köse 'Kapuzlu Köyü Folkloru', Fatma Varol ve Hüseyin Çakar 'Manisa Yunt Dağı Köyleri Folkleri', Perihan Demiray 'Afyon Dereçine Kasabası Folkloru' hakkında bilgi verdi.

Doktorant Gülbahar Odabaşı Yılmaz'ın oturum başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda; Melis Can 'Zeybeklik Kültürü Folkloru', Ayşenur Gölcük ve Sümeyye Ekinci 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Efeler', Eda Ertekin 'Iğdır'da Nevruz Bayramı' konularında bilgi verdi.

Folklor Araştırmacısı Kenan Çiftçi'nin oturum başkanlığında gerçekleştirilen 3. oturumda; Rabia Çalışkan 'Antalya İlçesinden Vakıflı, Hıdırbey, Şenköy Tarihleri', Muhammed Yılmaz 'Bitlis Tarihi Çarşısı Folkloru', Deniz Barbaros 'Amasya Göynücek Kafarlı Köyü Folkloru' ve Melis Çağla 'Gaziantep Nizip Kültürü' konularında bilgi verdi.

Slaytlarla ve türkülerle desteklenerek gerçekleştirilen oturumlarda; köy folkloru bağlamında köy tarihi, halk el sanatları, geleneksel yemekler, geleneksel oyunlar anlatıldı. Oturumların ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nahmedov, 'Geleneksel Halk Bilimi Günleri' etkinliğinin genel değerlendirmesini yaptı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin'in öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - AYDIN