ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda İlerliyor
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 'Araştırma Üniversitesi' statüsüne kavuşmak için yatırımlarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile görüşerek projeleri ve çalışmalarını paylaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 'Araştırma Üniversitesi' statüsüne kavuşması amacıyla gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalar devam ederken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bu kapsamda Aydın Valisi Yakup Canbolat ile görüştü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda eğitim, araştırma ve yaşam alanlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen fiziki ve teknik yatırımlarla eğitim, araştırma kalitesini artırdıklarına dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 'Araştırma Üniversitesi' olma yolunda görüşmelerine de devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin öneminin ele alındığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla tamamlanırken, Rektör Kent; "Araştırma üniversitesi vizyonumuzun güçlü bir paydaşı olan yatırımlar ve projeler önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
