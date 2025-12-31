Efeler'de üniversiteli gençler Nasuh Paşa Külliyesi'nde buluştu

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi. Nasuh Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Nasuh Paşa Külliyesi'nde düzenlenen programa KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı. Tanışma ve kaynaşma amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler bir araya gelerek hem birbirleriyle tanışma fırsatı buldu hem de manevi atmosferde keyifli vakit geçirdi. Samimi sohbetlerin yapıldığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve ikramla sona erdi. - AYDIN