Efeler'de üniversiteli gençler Nasuh Paşa Külliyesi'nde buluştu

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Nasuh Paşa Külliyesi'nde düzenlenen programa KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı. Tanışma ve kaynaşma amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler bir araya gelerek hem birbirleriyle tanışma fırsatı buldu hem de manevi atmosferde keyifli vakit geçirdi. Samimi sohbetlerin yapıldığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve ikramla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
