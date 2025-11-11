Haberler

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Yat ve Marina İşletmeciliği Eğitimi Tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Yat ve Marina İşletmeciliği Eğitimi Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Hasan Kamacı koordinatörlüğünde yürütülen Yat ve Marina İşletmeciliği dersi kapsamında Didim Yelken Kulübü'nde uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Eğitim sürecinde öğrencilere; denizcilik kuralları, temel yelken bilgisi, seyir güvenliği ve denizde manevra teknikleri konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, deniz üzerinde doğrudan uygulama yapma imkanı bularak mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdi. Eğitim faaliyetlerine Öğr. Gör. Metin Polat ve Öğr. Gör. Evrim Kamacı da katılım sağladı.

Program sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.