Adnan Menderes Üniversitesi'nde Yat ve Marina İşletmeciliği Eğitimi Tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Hasan Kamacı koordinatörlüğünde yürütülen Yat ve Marina İşletmeciliği dersi kapsamında Didim Yelken Kulübü'nde uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Eğitim sürecinde öğrencilere; denizcilik kuralları, temel yelken bilgisi, seyir güvenliği ve denizde manevra teknikleri konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, deniz üzerinde doğrudan uygulama yapma imkanı bularak mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdi. Eğitim faaliyetlerine Öğr. Gör. Metin Polat ve Öğr. Gör. Evrim Kamacı da katılım sağladı.

Program sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazandı. - AYDIN