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Adnan Göçmen Kırşehir SYDV Mütevelli Heyeti Başkanlığına Atandı

Adnan Göçmen Kırşehir SYDV Mütevelli Heyeti Başkanlığına Atandı
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Kırşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda Adnan Göçmen, Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçildi. Göçmen, sosyal yardımlaşma projeleriyle Kırşehir halkına destek olmayı hedefliyor.

Kırşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanlığına Adnan Göçmen getirildi.

Yapılan seçimler sonucunda, Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine Adnan Göçmen getirildi. Ayrıca Kırşehir Beyazay Şube Başkanı olan Adnan Göçmen; sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Görevlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Göçmen; "Yeni yönetim ve sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde etkili çalışmalar yürüteceğim. Kırşehir halkına destek sağlayacak projelere öncülük edeceğiz" dedi.

Yeni dönemde, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha geniş şekilde desteklenmesi hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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