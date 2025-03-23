Adıyamanlı Zeynep Teyze'den Erdoğan'a: 'Senin Diploman Var Mı?'

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(ADIYAMAN)- Adıyaman'da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan oylamada 83 yaşındaki Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Senin diploman var mı?" diye seslendi. Sandık başında Kürtçe konuşan Zeynep Teyze, İmamoğlu'na da "Başkan, korkma, arkandayız" diyerek destek verdi.

Şu ana kadar 20 bini aşkın kişi oy kullandı

Adıyaman'da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oylamak için kurulan 26 sandıkta oy kullanma işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 20 bini aşkın kişinin oy kullandığı süreçte, her yaştan yurttaş sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Can Düğün Salonu'nda sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi dikkat çeken anlara da sahne oldu.

Bu anlardan biri, 83 yaşındaki Zeynep Teyze'nin sandık başında söyledikleri oldu. Yürüyerek sandığa gelen ve oyunu kullandıktan sonra kürsü önünde duygularını paylaşan Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Sor ona, senin diploman var mı?" dedi.

"Başkan korkma seni çıkaracağız"

Ardından Kürtçe olarak Ekrem İmamoğlu'na seslendi: "Başkan, korkma… Biz seni çıkaracağız, arkandayız."

Adıyaman'daki oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.