Adıyamanlı din görevlileri Afrika'da görev aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında, Adıyaman'dan görevlendirilen din görevlileri farklı Afrika ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına katıldı.

Organizasyon kapsamında Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik Zimbabve'de, Adıyaman İl Müftülüğü Zombaba Camii Din Görevlisi Mehmet Arslan Gine'nin başkenti Konakri ile Pita, Labé, Mamou ve Kindia bölgelerinde, Kahta'da görev yapan din görevlisi Ramazan Dolaş ise Senegal'de vekalet yoluyla bağışlanan kurbanların kesim ve dağıtım faaliyetlerinde görev aldı. Görevliler, hayırsever vatandaşların emanet ettiği kurbanların İslami usullere uygun olarak kesilmesini sağlarken, kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması çalışmalarını da yakından takip etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen organizasyonla, bağışçıların emanetleri dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Kurban Bayramı'nın paylaşma ve kardeşlik ruhu yaşatıldı.

Adıyamanlı görevliler, kurban emanetlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vekaletle kurban organizasyonuna destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. - ADIYAMAN

