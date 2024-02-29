Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezen minik öğrenciler çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan 41 öğrenciye AFAD arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı. Minik öğrenciler daha sonra 112 acil çağrı merkezini gezerek, görevlilerin çalışma ortamını gördü. AFAD Müdürü İshak Cindioğlu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede de öğrencilere eşlik etti.

Gezi sonrası minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN