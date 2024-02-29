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Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu Öğrencileri AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Gezdi

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Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Minik öğrencilere AFAD arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. 112 acil çağrı merkezini de gezen öğrenciler, görevlilerin çalışma ortamını gördü. Gezi sonrası öğrencilere hediyeler verildi.

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezen minik öğrenciler çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan 41 öğrenciye AFAD arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı. Minik öğrenciler daha sonra 112 acil çağrı merkezini gezerek, görevlilerin çalışma ortamını gördü. AFAD Müdürü İshak Cindioğlu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede de öğrencilere eşlik etti.

Gezi sonrası minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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