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Adıyaman Valisi Osman Varol Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, şehirdeki deprem konutları ve diğer yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren ulusal ve yerel yayın yapan basın mensuplarının yer aldığı basın sitesini ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Şehirde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarıyla ilgili de bilgiler veren Vali Osman Varol, tek amaçlarının depremde açılan yaraları biran önce kapatmaya çalıştıklarını kentin daha yaşanılabilir bir kent hale getirmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Vali Osman Varol, şuana kadar yürütülen çalışmalarda oldukça güzel bir seviyeye geldiklerini vurguladı. Basın mensuplarının öneminden bahseden Vali Osman Varol, gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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