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Vali Küçük, meteoroloji müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Küçük, meteoroloji müdürlüğünü ziyaret etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hava tahminleri, erken uyarı sistemleri ve meteorolojik hizmetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Rasat Parkı'ndaki ölçüm cihazlarını inceledi. Son ölçümlerde toprak üstü sıcaklığı 52,2°C, hava sıcaklığı 41,4°C ve nem oranı %10 olarak kaydedildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, meteoroloji İl müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar ile kentte sunulan meteorolojik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji İl Müdürü ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Abdullah Küçük, müdürlüğün çalışmaları, hava tahminleri, erken uyarı sistemleri ve vatandaşlara sunulan meteorolojik hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan Rasat Parkı'nı da gezen Vali Küçük, burada kullanılan meteorolojik ölçüm cihazlarını inceleyerek yapılan ölçümler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Adıyaman'da gerçekleştirilen son ölçümlerde toprak üstü sıcaklığının 52,2 derece, gölgede hava sıcaklığının 41,4 derece ve nem oranının ise yüzde 10 olarak kaydedildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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