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Adıyaman'da Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerde sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve balık tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Adıyaman İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, çocuklara balık ekmek ikramında bulundu.

Etkinlikte sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanırken, programın ardından öğretmenlerle sohbet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı