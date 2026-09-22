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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında üniversite güvenliği toplantısı yapıldı

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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında üniversite güvenliği toplantısı yapıldı
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Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla "Üniversitelerde huzur ve güveni artırma" toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında yapıldı. Toplantıda kampüs, yurt ve çevresinde güvenlik ile öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçlarına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla "Üniversitelerde huzur ve güveni artırma" toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında düzenlenen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Üniversite kampüsü ve çevresinde güvenliğin artırılması, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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