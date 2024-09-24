Adıyaman Valiliği, Afet Yönetimi İçin Arama Kurtarma Teçhizatını Genişletti

Adıyaman Valiliği, meydana gelebilecek muhtemel bir afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine yönelik teçhizat kapasitesini genişletti.

Muhtemel bir afet veya acil durum halinde vatandaşlarımıza en hızlı ve profesyonel şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve aynı zamanda arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik teçhizat kapasitesini arttırmak amacıyla AFAD İl Müdürlüğümüzce jandarma teşkilatına alınan arama kurtarma ekipmanları envantere kaydedildi.

Vali Osman Varol, deprem başta olmak üzere yaşanması muhtemel doğal afetlere ve kazalara etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla AFAD İl Müdürlüğümüzce alınarak jandarma envanterine kaydedilen arama kurtarma ekipmanlarını inceledi.

Verilen arama kurtarma eğitimlerinin ardından jandarma ekiplerimiz alınan bu malzemelerle bir kat daha donanımlı hale gelerek muhtemel afetlere daha etkin şekilde müdahale etmiş olacak.

İl Jandarma Komutanlığına alınan, benzinli ağaç kesme testeresi, taşlama makinesi spiral, benzin motorlu, daire başlıklı beton ve demir kesme, kesici-ayırıcı (Batarya-elektrik) batarya kombi, aydınlatma takımı, jeneratör (7,5 Kw), elektrikli delici, mekanik kırma kurtarma aleti, demir kesme makası, burç ve diğer teçhizatlar ile ilk müdahale ekipmanları kapasitesi genişletilmiş oldu.

Devletimiz tüm imkanları ile milletimizin emrindedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. - ADIYAMAN